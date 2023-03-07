اليوم السابع
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كاميرا «القاهرة الإخبارية» ترصد حركة إضرابات القطارات في فرنسا

الثلاثاء، 07 مارس 2023 05:56 م
كاميرا «القاهرة الإخبارية» ترصد حركة إضرابات القطارات في فرنسا جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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رصدت كاميرات قناة «القاهرة الإخبارية» حركة القطارات الضعيفة في فرنسا؛ بسبب الإضرابات التي تشهدها جميع مناطق البلاد.

 

ويشهد السفر بالقطارات في فرنسا إضرابات قوية في مُختلف أنحاء البلاد مع إضراب العاملين عن العمل؛ احتجاجًا على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد.

 

يُذكر أن شوارع المدن الفرنسية شهدت، اليوم الثلاثاء، مظاهرات حاشدة؛ اعتراضًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، بمشاركة الآلاف، بينهم مسؤولون سياسيون.

 

وتسعى الحكومة الفرنسية لاحتواء أزمة التضخم وارتفاع أسعار السلع المُختلفة، والتي تمثلت في مجموعة من الإجراءات السريعة في هذا الصدد.

 


فرنسا

اضطرابات

باريس

القاهره الاخباريه

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