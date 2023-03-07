قافلة الأزهر تجرى 1324 كشفًا و60 إيكو و61 عملية جراحية فى الواحات البحرية

كتب لؤى على

واصلت قافلة الأزهر الطبية في مدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة أعمالها أمس الاثنين، في مستشفى الواحات البحرية العام، وذلك في إطار عمل القافلة الذي يستمر أربعة أيام، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح أحمد داود، المسئول الإداري عن القوافل لمشيخة الأزهر، أنَّ القافلة أجرت في يومها الثاني 1324كشف طبي، وشهدت عيادة الرمد الإقبال الأكبر بـ 285 كشفًا، وعيادة العظام 16 كشفًا، وعيادة الأسنان 145 كشفًا، وعيادة الباطنة 121 كشفًا متنوعا، والقلب 42 كشفا مع عمل60 أشعة «إيكو» على القلب، بالإضافة لإجراء61 عملية جراحية تنوعت ما بين الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة العظام وجراحات الأنف والأذن والأسنان، مضيفا أن القافلة باشرت فور وصولها أول أمس عرض حالات الجراحة للأطفال وقد تم البدء في تنفيذها صباح أمس مع استكمال الحالات المتبقية اليوم، حيث تتولى إدارة القوافل الطبية بالحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر تنظيم هذه القافلة بالتعاون مع جامعة الأزهر ووزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة.

وقال الدكتور كمال عبدالرحمن أبو سنة، أستاذ الجراحة العامة بجامعة الأزهر، إن فريق عمل القافلة يسخرون كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة أهالي الواحات، وإجراء العديد من الجراحات العاجلة والخطيرة لهم، والتي كانت تكلفهم عناء السفر للقاهرة، ومن أبز هذه الجراحات جراحات استئصال المرارة بالمنظار، وجراحات الفتق الجراحي والإربي مع تركيب شبكة، بالإضافة لجراحات الأطفال، حيث تكمنا خلال اليومين الماضيين من إجراء ١٦ حالة مرارة بالمنظار وحوالي ٤٠ حالة جراحة مختلفة مابين مخدر ومخدر موضعي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الفقي، مدرس مساعد جراحة العظام بجامعة الأزهر، والدكتور محمد شوقي، نائب العظام، إنَّه من بين ١٣ عملية جراحية في العظام كان هناك العديد من الحالات الطارئة والخطيرة، وقد تم التعامل معها باحترافية عالية حتى خروج المريض بالسلامة والاطمئنان عليه، ومنها إجراء جراحة كسر مفتوح بالقدم، لمريض ناتج عن حادث، وكانت تستدعي حالته النقل إلى القاهرة، إلا أنهما تمكنا بتوفيق من الله وبمساعدة الفريق الطبي المعاون من إجراء الجراحة بنجاح.

كانت القافلة في يومها الأول قد تمكنت من إجراء 1230 كشفًا طبيًا، مع عمل 60 أشعة «إيكو» على القلب، بالإضافة لإجراء 137 عملية جراحية تنوعت ما بين الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة العظام وجراحات الأنف والأذن والأسنان، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها القافلة جهاز الإيكو للتخفيف على المواطنين.

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.