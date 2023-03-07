"عين شمس تغنى باختلاف".. كورال جديد لجامعة عين شمس من ذوى الهمم

كتب محمود راغب

أطلقت جامعة عين شمس كورال" عين شمس تغني باختلاف" وهو الكورال الأول من نوعه في جامعة عين شمس حيث يتكون جميع أعضاء الكورال من ذوى الهمم " ذوى الإعاقة البصرية"

وشهد الحفل الأول لإنطلاق الكورال من مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور مصطفى قدرى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة ريم الكباريتي مدير روابط الخريجين بالجامعة و الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز ذوى الاعاقة بالجامعة ولفيف من أساتذة الكلية

ويضم كورال " عين شمس تغني باختلاف" الذى تطلق كلية التربية النوعية برعاية قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة و رابطة الخريجين بالجامعة أكثر من 70 % من طلاب وخريجى جامعة عين شمس و يشارك به خريجين من جامعة حلوان والقاهرة و الجامعة الأمريكية تدربوا على العزف والغناء بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس على يد الدكتور احمد سالم أستاذ الموسيقى بالكلية و قائد الكورال ليقدموا كورال برؤية مختلفة .

و أعلن الدكتور عبد الفتاح سعود أن الكورال ولد و سيستمر تحت رعاية قطاع التعليم والطلاب وسيتم توفير كافة الاحتياجات من فتح أبواب مسارح الجامعة لتدريب الكورال وأداء البروفات وكذلك الدعم المادى والمعنوي وتقديمهم للمشاركة في مختلف المحافل

و تحدث سعود منبهراً بمواهب جميع أعضاء الكورال سواء فى العزف الموسيقى أو الغناء بإبداع وتمكن يفوق المحترفين مقدمين مثلاً عظيماً للتغلب على كافة العقبات أو الصعاب التى قد تواجه أى شخص فى حياته مؤكدين أن المصرى الأصيل قادر دائما على تحويل أى محنه إلى منحه واستثمارها وعدم الإنكسار أمام أى عقبه أو الاستسلام للصعاب فهم عظماء بإختلافهم، كما قدم الشكر والتقدير لأسر هولاء العظماء لما بذلوه من جهد وصبر كبير ليقدموا من ابنائهم مواهب مميزة ومبهره قادرة على العطاء.