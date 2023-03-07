اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 مارس 2023 01:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

علوم الوادى الجديد تنظم المؤتمر البيئى الأول "البيئة والتنمية المستدامة اتحضر للأخضر "

الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:05 ص
علوم الوادى الجديد تنظم المؤتمر البيئى الأول "البيئة والتنمية المستدامة اتحضر للأخضر " المؤتمر البيئى الأول والتنمية المستدامة اتحضر للأخضر
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت كلية العلوم جامعة الوادي الجديد، المؤتمر البيئى الأول البيئة والتنمية المستدامة "اتحضر للأخضر"، بحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى، والدكتور رضا حسانين عميد كلية العلوم بالجامعة والدكتورة داليا عيسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مقرر ومنسق المؤتمر والدكتورة رشا سيد محمود سكرتير المؤتمر ، وعدد من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والأجهزة المعاونة وطلاب كلية العلوم وطلاب وطالبات كليات الجامعة.

وقال الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن المبادرة تأتى في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة رؤية "مصر 2030" ، والتى تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث طلاب الجامعة على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة. 
 
ومن جانبه أكد الدكتور رضا حسانين عميد كلية العلوم،  أن المؤتمر يستهدف نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء وحماية المحميات الطبيعية.
 
المؤتمر البيئى الأول والتنمية المستدامة اتحضر للأخضر (3)
المؤتمر البيئى الأول والتنمية المستدامة اتحضر للأخضر (3)

المؤتمر البيئى الأول والتنمية المستدامة اتحضر للأخضر (4)
المؤتمر البيئى الأول والتنمية المستدامة اتحضر للأخضر (4)

المؤتمر البيئى الأول والتنمية المستدامة اتحضر للأخضر (5)
المؤتمر البيئى الأول والتنمية المستدامة اتحضر للأخضر (5)

المؤتمر البيئى الأول والتنمية المستدامة اتحضر للأخضر (1)
المؤتمر البيئى الأول والتنمية المستدامة اتحضر للأخضر (1)

المؤتمر البيئى الأول والتنمية المستدامة اتحضر للأخضر (2)
المؤتمر البيئى الأول والتنمية المستدامة اتحضر للأخضر (2)

 


الوادي الجديد

جامعة الوادي الجديد

كليه العلوم بالوادي الجديد

اتحضر للاخضر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة