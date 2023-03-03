طلاب بإعلام الأزهر يطلقون حملة "رجال النار" لدعم رجال الحماية المدنية

أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر، حملة إعلامية لدعم رجال الحماية المدنية بعنوان "رجال النار"؛ تقديرا للجهود الثمينة التي يقومون بها في جميع أنحاء العالم، ضمن مشروع تخرجهم.

وقال أعضاء الفريق: "نعمل على دعم وتقدير الجهود التي يبذلها رجال الحماية المدنية الذين أثبتوا تفانيهم وإخلاصهم فى أداء مهامهم رغم ما يتعرضون له من مخاطر جسيمة أثناء تأديتهم عملهم لإنقاذ حياة الناس والتى تؤدي إلى إصابتهم بالعديد من الإصابات والأمراض لذا وجب علينا دعمهم وإبراز دورهم الفعال" .

يذكر أن الحملة متخذة شعار "بإيدك تنقذ حياة" يأتى هذا الشعار ضمن إطار الدعم والمساندة من فريق العمل لرجال الحماية المدنية .

تأتى هذه الحملة تحت إشراف الدكتور سامح غازى مدرس العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وبدأت الحملة علي مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر وانستجرام بعدة منشورات تعريفية حول الحملة.