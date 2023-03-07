ضبط 47 سيارة مخالفة لقانون البيئة بحملة مكبرة بالشرقية

تم خلالها فحص عادم 350 سيارة تعمل بالبنزين والسولار ، وأسفرت الحملة عن رصد 47 سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة ، حيث تم التصالح مع عدد 30 سيارة وقيدت جنح لعدد 17 سيارة بأرقام " 331 -332 -333 -334 - 335- 467- 469 -470 – 471 – 473 -1079 -1080-1081-1082-1083-1084-1085 "، جنح مركز وقسم اول الزقازيق لسنه 2023.

وأوضح الدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمى بالشرقية والإسماعيلية، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، شن الفرع الإقليمى، حملة مرورية مفاجئة لفحص عوادم السيارات بميادين مركز الزقازيق خلال شهر فبراير الماضى، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات.