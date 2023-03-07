ضبط مديرة مدرسة بطما سوهاج استولت على 1.7 مليون من 15 شخصا

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط مديرة مدرسة بطما شمالى محافظة سوهاج لقيامها بالنصب على 15 شخصا والاستيلاء منهم على مبلغ مالى مليون وسبعمائة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بورود محضراً محرر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج يتضمن بلاغ المدعوة كريمة ف ف م 55 سنة مدرسة بمدرسة بمدينة طما و " 15 " آخرين يقيمون دائرة مركز طما بتضررهم من المدعوة سماح ع ع ع 41 سنة مدير بمدرسة بطما وتقيم بناحية دائرة المركز لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 1.700.000 " مليون وسبعمائة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفي بوعدها أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

يذكر أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة وسط الصعيد فرع سوهاج تمكنوا قبل ذلك من ضبط صاحب شركة خاصة للملابس والمنسوجات يقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل عقب قيامه بأعمال النصب والإحتيال على 9 أشخاص والإستيلاء منهم على مبلغ مليون و800 ألف جنيه فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات مقابل أرباح شهرية.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بورود بلاغ للقسم محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو مصطفي ا ع ا 57 سنة عامل و" 8 " أخرين محددين ويقيمون بدائرة المحافظة بتضررهم من المدعو عصام أحمد م ع ا 53 سنة صاحب شركة خاصة للملابس والمنسوجات الكائنة بدائرة القسم ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 1.800.000 " مليون وثمانمائة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم الدفع بمأمورية بالإشتراك مع إدارة المباحث الجنائية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة سوهاج أسفرت عن ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.