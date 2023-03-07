اليوم السابع
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ضبط مالك مخزن متهم بحيازة سلع مجهولة وبيع أخرى فى السوق السوداء بالجيزة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 01:28 م
ضبط مالك مخزن متهم بحيازة سلع مجهولة وبيع أخرى فى السوق السوداء بالجيزة حملة تموين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ضبطت إدارة مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، مالك مخزن بحوزته سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى حجب سلع عن البيع، للتصرف بها في البيع بالسوق السوداء، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات رجال مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، إلى إدارة أحد الأشخاص مخزنا بدون ترخيص، وحيازته سلع مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط مالك المخزن، وضبط بحوزتع سلع غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تورطه في حجب سلع عن البيع، لتحقيق مكاسب طائلة من خلال بيعها بأسعار السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالك المخزن، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

 


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