ضبط سيارة بأسيوط محملة بـ 8 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم ضبط سيارة محملة بـ 8 أطنان أسمدة مدعمة بنطاق مركز الفتح قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء موجها بشن حملات تفتيشية بصفة يومية بمختلف مراكز وقرى وأحياء المحافظة لمنع بين الأسمدة الخاصة بالجمعيات الزراعية فى السوق السوداء وضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالدعم المخصص للمزارع البسيط واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع مثل تلك المخالفات لمنع تكرارها، خاصة التى تضر بمصلحة المواطن وتعوق وصول الدعم الذى توفره الدولة لمستحقيه.

وكان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع التموين وتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التجارية بصورة مفاجئة للتأكد من وصول السلع المدعمة لمستحقيها وإحكام السيطرة على الأسعار ومكافحة ظاهرة الغش التجارى والمتلاعبين بالسلع المدعمة والتصدى بكل حزم لكافة أشكال الاستغلال المواطنين من قبل بعض ضعاف النفوس المتاجرين بحقوق وصحة المواطنين والتلاعب بالأسعار ومنع أى تجاوزات قد تحدث وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيق القانون بكل حزم.

من جانبه، أوضح عبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالاشتراك مع التموين تمكنت من ضبط سيارة محملة بـ 8 أطنان أسمدة خاصة بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة ومدعومة من الدولة ومحظور بيعها أو الإتجار فيها لإعادة بيعها في السوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مشيراً إلى استمرار الحملات المفاجئة لضبط الأسواق وقمع الغش والتدليس والتلاعب في مجال السلع المدعمة ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه.