"صحة الدقهلية" تطعيم 100 ألف مواطن ضد كورونا بحملة "طرق الأبواب" خلال 3 أيام

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تطعيم 100 ألف مواطن خلال الأيام الثلاثة الأولى من حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض فيروس كورونا والتى بدأت الأحد الماضى ضمن خطة الدولة فى متابعة الوضع الوبائى ورفع نسب التغطية بالتطعيم.

وأضاف مكين أن مديرية الصحة أنهت استعداداتها لبدء فعاليات الحملة، حيث تستهدف تطعيم الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً بالمنازل بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتاً إلى أن عدد الفرق الثابتة والمتحركة يبلغ نحو 750 فرقة، وذلك لضمان وصول الخدمة لجميع المستهدفين.

وأضافت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، أن التطعيم من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة والتطعيم يتم من خلال الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة فى النطاق الجغرافي لمحافظة الدقهلية بما فيها المدارس والمصالح الحكومية فضلاً عن النوادى ومراكز الشباب.

فيما أشارت الدكتور لمياء سلامة مدير الطب الوقائى، إلى أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى أماكن تواجدهم مستهدفة كافة الفئات العمرية فوق 12 عاماً ببطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم والمقبلين على الزواج والفرق الطبية.

جاء ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة رفع نسب التغطية بالتطعيم لحماية المواطنين والمجتمع من مرض كوفيد - 19.