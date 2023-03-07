وذكرت قناة (إيه.بي.إس- سي.بي.إن.) الفلبينية اليوم الثلاثاء، أن مركز الزلزال يقع على بعد 13 كيلومترا شمال غرب بلدة ماراجوسان، وعلى عمق 34 كيلومترا، فيما حذّرت السلطات المحلية من إمكانية حدوث هزات ارتدادية، ووقوع أضرار.

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90 في المئة من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.