ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "دافاو دى أورو" الجبلية فى جزيرة مينداناو جنوبى الفلبين.
وذكرت قناة (إيه.بي.إس- سي.بي.إن.) الفلبينية اليوم الثلاثاء، أن مركز الزلزال يقع على بعد 13 كيلومترا شمال غرب بلدة ماراجوسان، وعلى عمق 34 كيلومترا، فيما حذّرت السلطات المحلية من إمكانية حدوث هزات ارتدادية، ووقوع أضرار.
يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90 في المئة من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.
يذكر أن المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل سجل منتصف فبراير الماضى، ما لا يقل عن 123 هزة رتدادية فى أعقاب زلزال بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر وضرب محافظة "ماسبات" شرقى البلاد.
وقال مدير المعهد، فى تصريحات نقلتها شبكة "إيه بى إس - سى بى إن" الفلبينية: "ستستمر الهزات الارتدادية من عدة أيام إلى عدة أسابيع".
ووقع الزلزال التكتونى منتصف فبراير الماضى على بعد نحو 11 كيلومترًا جنوب غربى مدينة "بوتوان" وعلى عمق 10 كيلومترات، حسبما ذكرت الشبكة الإخبارية.
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