زراعة وبيطرى القناة تستقبل طلاب مدارس الإسماعيلية فى زيارات ميدانية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبلت كليتا الزراعة والطب البيطري بجامعة قناة السويس طلاب المدارس بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في زيارات ميدانية لتعريف الطلاب بأهم معالمها، والخدمات التعليمية والمجتمعية التي تقدمها.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على تعاون الجامعة مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، ومن أهمها قطاع التربية والتعليم الذى يستهدف طلاب ما قبل التعليم الجامعي، وتابع أنه في إطار بروتوكول التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية- فقد استضافت الجامعة طلاب وطالبات المدارس من مختلف المراحل التعليمية؛ من أجل ربطهم وتعريفهم بمجتمع الجامعة، والخدمات التي يقدمها، والبرامج الدراسية المتنوعة التي يدرسها الطلاب، وكذلك إكسابهم بعض المعارف والمهارات من أجل دعم العملية التعليمية فيما قبل التعليم الجامعي.

تم تنفيذ الزيارات بإشراف تنفيذي الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد وصفي، والدكتور محمد الشبراوي وكيلا كليتي الزراعة والطب البيطري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وضمن خطة الزيارات المتفق عليها مع المؤسسات التعليمية الأخرى.

تضمنت الزيارات طلاب مدارس التحرير الابتدائية ، ومدرسة مكة، والشهداء الإعدادية بنات ، ومدرسة العاشر من رمضان بفايد.

حيث قام الطلاب بزيارة قسم الألبان بكلية الزراعة والاستماع لشرح عن كيفية تصنيع منتجات الألبان، ثم توجهت الزيارة الي قسم وقاية النبات بالكلية والاستماع لشرح مبسط حول الحيوانات والحشرات المختلفة بالقسم، وطرق تحنيطها، ثم زيارة مشتل الكلية و الصوب الزراعية وكيفية الزراعة بداخلها، ومشاهدة الحيوانات و الأغنام بالمزرعة.

واستمع الطلاب- أثناء زيارة متحف الحياة البرية بكلية الطب البيطري- إلى محاضرة علمية ألقتها الدكتورة نورا أحمد توفيق عن الحيوانات والطيور البرية مع عرض لفيلم تليفزيوني عنها، كما توجهوا في نهاية الزيارة إلى المزرعة التعليمية لمشاهدة النعام والدجاج الهندي.

قام بإعداد الزيارات الطلابية إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة.



كلية الطب البيطرى



المتحف