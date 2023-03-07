وأضاف الحكيم، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء، "فُجعنا نبأ مقتل 8 مواطنين وإصابة آخرين جراء هجوم مزدوج فى قرية الهزينية جنوب المقدادية فى محافظة ديالى"، مؤكدا أن تكرار هذه الحوادث الإرهابية فى ديالى يتطلب خططاً أمنية استباقية للحد منها.

ودعا رئيس التيار القوات الأمنية العراقية إلى الحذر ومزيد من الجهود للتصدي لهذا الاستهداف والاهتمام بشكلٍ أكبر بالعمل الاستخبارى لغرض معالجة هذه العمليات قبل وقوعها.

وكان مصدر أمنى عراقى أفاد، أمس، بسقوط ضحايا جراء انفجار عبوة وهجوم مسلح في محافظة ديالى، موضحا أن عبوة ناسفة انفجرت، أعقبها هجوم بطلقات نارية استهدف المتواجدين للإسعاف ضمن قرية "الهزينية".