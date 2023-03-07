رئيس النواب الأمريكى يوافق على اقتراح رئيسة تايوان بالاجتماع فى كاليفورنيا

أفادت صحيفة "تايوان نيوز" بأن رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن مكارثى وافق على اقتراح من رئيسة تايوان تساى إنج وين بأن يجتمع الاثنان رسميًا فى كاليفورنيا، لتجنب أى رد عدوانى من قبل الصين.
وقبل أيام من زيارة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان العام الماضى، تعهد مكارثى بأنه سيزور تايوان إذا أصبح رئيسًا لمجلس النواب، وكرر هذا التعهد فى فبراير بعد توليه منصب بيلوسى.
ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" عن عدة مصادر قولها: إن مكارثي اتفق مع تساي على أنه سيكون من الأفضل الاجتماع في الولايات المتحدة؛ لتجنب تكرار المناورات العسكرية الاستفزازية، التي شنتها الصين بعد زيارة بيلوسي.
وقالت المصادر إن تساي قدمت لمكارثي "بعض المعلومات الاستخباراتية حول ما يقوم به الحزب الشيوعي الصيني في الآونة الأخيرة، وأنواع التهديدات التي يمثلونها".
وفي إشارة ربما إلى الاضطرابات الداخلية، وصفت المصادر الصين بأنها "ليست في وضع جيد".
وأضافت المصادرت أن الصين ربما تطبق سياسات "غير عقلانية أكثر مما كانت عليه في الماضي". وشددت على أهمية ضبط الوضع لتقليل "المخاطر".وأشارت إلى أن مكارثي وافق على أن مخاوف تايوان بشأن المخاطر الأمنية المتزايدة "معقولة".
يذكر أن تساي تخطط لزيارة كاليفورنيا ونيويورك في أبريل المقبل.
من جهته ألقى وزير الخارجية الصينى تشين جانج، باللوم على الولايات المتحدة الأمريكية فى تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، لاسيما فيما يخص قضية تايوان، قائلا: "إذا لم تغير الولايات المتحدة مسارها، فسوف يكون هناك صراع ومواجهة".
وأكد وزير خارجية الصين - خلال مؤتمر صحفي نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تحتفظ بخيار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف "إعادة التوحيد" مع تايوان. وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وترفض مطالبة الصين بالسيادة عليها.
وقال تشين جانج إن تايوان هي الخط الأحمر الأول للصين، والذي يجب على الولايات المتحدة الأمريكية ألا تتخطاه، مضيفا أن حل قضية تايوان هي مسألة تخص الشعب الصيني وليس لأي دولة أخرى الحق في التدخل.
وتابع إن تصور الولايات المتحدة ووجهات نظرها تجاه الصين "مشوه بشكل خطير"، مضيفا أن الولايات المتحدة تشارك في "قمع" الصين بدلا من المنافسة العادلة أو القائمة على القواعد، مشددا على وجوب أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالقواعد التي تتحدث عنها.
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