رئيس النواب الأمريكى يوافق على اقتراح رئيسة تايوان بالاجتماع فى كاليفورنيا

وقبل أيام من زيارة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان العام الماضى، تعهد مكارثى بأنه سيزور تايوان إذا أصبح رئيسًا لمجلس النواب، وكرر هذا التعهد فى فبراير بعد توليه منصب بيلوسى.

ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" عن عدة مصادر قولها: إن مكارثي اتفق مع تساي على أنه سيكون من الأفضل الاجتماع في الولايات المتحدة؛ لتجنب تكرار المناورات العسكرية الاستفزازية، التي شنتها الصين بعد زيارة بيلوسي.

وقالت المصادر إن تساي قدمت لمكارثي "بعض المعلومات الاستخباراتية حول ما يقوم به الحزب الشيوعي الصيني في الآونة الأخيرة، وأنواع التهديدات التي يمثلونها".

وفي إشارة ربما إلى الاضطرابات الداخلية، وصفت المصادر الصين بأنها "ليست في وضع جيد".

وأضافت المصادرت أن الصين ربما تطبق سياسات "غير عقلانية أكثر مما كانت عليه في الماضي". وشددت على أهمية ضبط الوضع لتقليل "المخاطر".وأشارت إلى أن مكارثي وافق على أن مخاوف تايوان بشأن المخاطر الأمنية المتزايدة "معقولة".

يذكر أن تساي تخطط لزيارة كاليفورنيا ونيويورك في أبريل المقبل.

من جهته ألقى وزير الخارجية الصينى تشين جانج، باللوم على الولايات المتحدة الأمريكية فى تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، لاسيما فيما يخص قضية تايوان، قائلا: "إذا لم تغير الولايات المتحدة مسارها، فسوف يكون هناك صراع ومواجهة".