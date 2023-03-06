أفاد مصدران دبلوماسيان، الاثنين، بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، يعتزم لقاء رئيسة تايوان تساي إينج وين في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، قال المصدران، اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتها، إن مكارثي يخطط للقاء رئيسة تايوان في كاليفورنيا، أثناء مخططها لزيارة أمريكا الوسطى.

يأتي هذا في الوقت الذى دعا فيه المجلس التايوانى للشئون الصينية بكين إلى مواجهة الحقيقة بأن جانبي مضيق تايوان لا ينتميان إلى بعضهما البعض، وذلك ردًا على تصريحات لرئيس الوزراء الصيني لى كه تشيانج أعاد خلالها التأكيد على التزام بكين بـ"مبدأ الصين الواحدة" في علاقاتها مع تايوان.