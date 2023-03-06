وطالب المجلس - في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية لتايوان "سي إن إيه" في نسختها الإنجليزية- الصين باحترام المفاهيم الأساسية للشعب التايواني المتمثلة في حماية السيادة والديمقراطية والحرية لبلادهم.


وأشار المجلس إلى أن الصين يجب أن تتعامل مع تايوان بطريقة عملية وعقلانية ومتساوية وتتضمن احترام الطرفين، وذلك من أجل تهيئة ظروف مواتية لإقامة تفاعلات إيجابية بين الطرفين.

 