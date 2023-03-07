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رئيس الفيدرالى الأمريكى: معدل الفائدة قد يكون أعلى من المتوقع

الثلاثاء، 07 مارس 2023 06:01 م
رئيس الفيدرالى الأمريكى: معدل الفائدة قد يكون أعلى من المتوقع جيروم باول
كتب أحمد عرفة

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قال جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، إن معدل الفائدة قد يكون أعلى من المتوقع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

ومن المرجح أن يحذر جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أنه فى حال استمرار إجراءات الاقتصاد الأمريكى بنفس الوتيرة، مثلما حدث فى يناير، فإن الاحتياطي الفيدرالى سيرفع على الأرجح معدلات الفائدة أعلى مما يشير بالفعل، ويبقيها فى هذا المستوى لفترة أطول.

ومن المقرر أن يؤكد باول أمام الكونجرس فى أول ظهور له أمامه منذ تسعة أشهر، والذى يتزامن مع مؤشرات أخرى حديثة،  على أن الاقتصاد لا يزال صامدا، وأن التضخم يظل مرتفعا، وفى العام الماضى، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأساسى بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود، حوالى 4.6% وهو أعلى مستوى له منذ حولى 15 عاما، إلا أن إنفاق المستهلكين والتوظيف والنمو لم يهدئ بعد.

وقال العديد من مسئولى الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضى إنهم يفضلون رفع معدل الفائدة الأساسى للبنك المركزى الأمريكى فوق مستوى الـ 5.1% الذى توقعوه فى ديسمبر الماضى، وذلك لو ظل النمو والتضخم مرتفعين، وعندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأساسى، فإنه بشكل تقليدى يجعل الرهن العقارى وقروض السيارات وفوائد بطاقات الائتمان وإقراض الشركات أغلى. وهو اتجاه يمكن أن يبطئ الإنفاق والتضخم، لكن لا يزال يخاطر بوضع الاقتصاد فى حالة ركود.


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