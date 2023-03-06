FBI يبحث عن أمريكيين اختفيا بالمكسيك ومكافأة 50 ألف دولار لمن يدلى بمعلومات عنهما

كتبت ــ ريم عبد الحميد

تبحث المباحث الفيدرالية الأمريكية "FBI" عن مواطنين أمريكيين تم اختطافهما فى المكسيك، بحسب ما أفادت السفارة الأمريكية فى مكسيكو سيتى أمس الأحد، وفقا لما ذكرت قناة ABC News الأمريكية.

وعبر المواطنان الأمريكيان إلى ماتاموروس، فى ولاية تاماوليباس الواقعة فى شمال شرق البلاد جنوب ولاية تكساس، وكانا يستقلان شاحنة صغيرة بيضاء وذلك يوم الجمعة، بحسب ما قالت السفارة.

وقالت السفارة الأمريكية، إنه بعد فترة قصيرة من عبورهم إلى المكسيك، أطلق مسلحون مجهولون النار على ركاب العربة. واصطحب المسلحون المواطنين الأمريكيين الأربعة إلى عربة أخرى وفروا من المكان معهم.

وطلب الإف بى أى مساعدة الجمهور لتحديد من يكون مسئولا عن هذا الأمر، وعرض مكافاة قدرها 50 ألف دولار لمن يقدم معلومات فى هذا الشأن.

وتعانى المكسيك من تفشى الجريمة وتجارة المخدرات بشكل كبير. وفى عام 2021، تمكنت إدارة شرطة لوس أنجلوس الأمريكية من ضبط شحنة مخدرات هي الأضخم في تاريخ المقاطعة، وسط اتهامات لعصابات التهريب المكسيكية.

وقالت قناة فوكس نيوز في تقرير لها الأربعاء، إن شحنة واحدة ضمن سلسلة مداهمات التي تم إجرائها أمس تقدر بـ50 مليون دولار، موضحة أن مسئولي لوس أنجلوس رصدوا أوكار المخدرات وتم تدمير ما بين 70 إلى 80 منزلا ومخزنا شمال ولاية كاليفورنيا تبين استخدامها لصنع المخدرات، وتم العثور ‏على كميات كبيرة من الماريجوانا غير القانونية.‏