رئيس "الرعاية الصحية": اتجاهات جديدة للوصول لأنظمة صحية أكثر استدامة بالمنطقة العربية

كتبت - مرام محمد - تصوير محمد الحصرى

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، أهمية اتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية مع اتحاد المستشفيات العربية ، ضمن سلسلة المؤتمرات التحضيرية للنسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health ExCon 2023، والذي قدم نجاحات كبيرة على المستوى الصحي خلال نسخته الأولى، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستسهم في فتح آفاق جديدة للهيئة لنشر تجربتها في تأمين كافة المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية وإتاحتها للدول العربية، في إطار تبادل الخبرات بين مصر والدول العربية الشقيقة.

وأكد أن البروتوكول سيتيح إطار من التعاون والتنسيق المستمر مع المستشفيات العربية بشكل عام وهيئة الشراء الموحد، وسيحقق نجاحا مشتركا بين الهيئة والاتحاد لضمان وجود الخدمات الصحية في كافة الدول العربية وفي مصر بشكل خاص.

وأشار إلى أنهم يتطلعون من خلال الاتفاقية، أن يتم التعاون والتنسيق الكامل مع كافة ممثلي الاتحاد وممثلي المستشفيات العربية، مؤكدا أن مشاركتهما خلال النسخة الثانية من المؤتمر الطبي الإفريقي ستكون أكثر تميزا وفاعلية من النسخة الأولى والتي ستشهد تقديم العديد من الاتجاهات الجديدة لضمان الوصول إلى أنظمة صحية أكثر استدامة وجودة في الخدمات التي تقدمها لشعوب المنطقة العربية بشكل عام.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وقعت اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع اتحاد المستشفيات العربية،، وذلك ضمن سلسلة المؤتمرات التحضيرية للنسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health ExCon 2023، الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 7 لـ10 يونيو المقبل بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.