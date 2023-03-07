اتحاد المستشفيات العربية: نستهدف الاستفادة من المبادرات الريادية لمصر فى المجال الطبى

كتبت - مرام محمد - تصوير محمد الحصري

بعث توفيق بن أحمد خوجة الأمين العام لاتحاد المستشفيات العربية، برسالة شكر وتقدير إلى الحكومة المصرية لتبنيها القضايا الصحية الحيوية على المستوى العربي والعالمي والنابع من دورها الريادي في تحقيق التكامل الطبي وتحمل المسؤولية للوصول إلى الرعاية الصحية الآمنة في المنطقة العربية ضمن المنظومة الصحية الدولية.

جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد المستشفيات العربية و الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ضمن سلسلة المؤتمرات التحضيرية للنسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health ExCon 2023.

وأشاد الأمين العام لاتحاد المستشفيات العربية، بنهج مصر الذي تتبعه لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة والعادلة لبناء مجتمع مصري عربي سليم، وذلك ضمن استراتيجية التنمية المستدامة والتي من أولى أولوياتها الإنسان دون أي تمييز، مؤكدا أن مصر نجحت في تحقيق ذلك على أرض الواقع بكل تميز واقتدار، وأصبحت نموذج عربي وعالمي يحتذى به في ملف الرعاية الصحية.

وأشار أن الاتفاقية التي وقعها الاتحاد مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تستهدف الاستفادة من التطورات المتلاحقة لريادة الأنظمة الطبية والصحية لمصر، مؤكدا سعي الاتحاد نحو تعزيز العمل العربي الصحي المشترك ونقل ما تقوم به مصر من برامج ومبادرات ريادية وابتكارية في مجالات الرعاية الصحية.