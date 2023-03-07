دورة تدريبية فى مجال صناعة الجلود بمراكز الشباب فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات دورة تدريبية حرفية في مجال صناعة الجلود بمركز شباب السلام بإسنا، وذلك ضمن خطة العام المالى 2022- 2023 للإدارة المركزية لتمكين الشباب، تحت شعار "علمني حرفة "بمركز شباب الزينية بحرى خلال اليومين الماضيين، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر.

وفي هذا الصدد وبناءاً على توجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية، تم تنفيذ دورة تدريبية حرفية في مجال صناعة الجلود بمركز شباب السلام بإسنا، وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم على الخروج لسوق العمل، وإقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب بقيادة الدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وتم تنظيم فعاليات الدورة التدريبية تحت إشراف جيهان عبداللطيف مدير إدارة المشروعات، وتدريب عبد الرؤوف محمد علي مدير ادارة شباب إسنا، وفريق عمل إدارة المشروعات وتدريب الشباب صفية على عطية، وولاء محمود عبد الرحيم، وأحمد زين العابدين وفاطمة بغدادي مدرب الجلود.

فيما اختتمت إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات الدورة التدريبية الحرفية فى مجال صناعة الأركت، وذلك ضمن خطة العام المالى 2022- 2023 للإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتحت شعار "علمني حرفة" بمركز شباب أولاد الشيخ، وتم توزيع شهادات اجتياز الدورة التدريبية على المشاركين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفي هذا الصدد قال صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه تم تنظيم التدريب في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب، وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم على الخروج لسوق العمل، وإقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب، وذلك بقيادة الدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.



الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ دورة تدريبية في مجال صناعة الجلود



دورة تدريبية في مجال صناعة الجلود بمراكز الشباب