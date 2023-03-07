دراسة: استخدام زيت السمك يقلل مخاطر إجهاض النساء

كتبت رانيا عامر

مما لا شك فيه أن أكل الأسماك له فوائد متعددة منها تنشيط الذاكرة والحفاظ علي الصحة العامة للجسم، بالإضافة إلى أن عددا من الباحثين بإحدى الدراسات أكدوا فعالية العقاقير المستخرجة من زيت السمك في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

اكد عدد من الأطباء بجامعة كولومبيا في نيويورك ، بان تناول النساء الحوامل لكمية كبيرة من زيت السمك يخفيض أخطار الإجهاض ووضع مولود ميت والولادة المبكرة .وذلك وفقا لما نشره موقع نوفوستي.

وقال الدكتور إيبين هان أن هذه المضاعفات التي تحدث للحوامل مرتبطة بعدوى بكتيرية، ولكننا لم نفهم كيف تولد الالتهابات، ولكنه اكتشف مع فريقه العلمي استخداما جديدا غير متوقع لزيت السمك، خلال دراستهم كيفية تأثير بكتيريا "Fusobacterium nucleatum" التي تعيش في تجويف الفم، وتؤثر في نمو الجنين عند وجودها في رحم المرأة الحامل.

أظهرت نتائج الدراسة أن هذه البكتيريا تسبب مضاعفات تؤدي إلى الإجهاض، في حالة إنتاج جسم الحامل لبروتين تستخدمه منظومة المناعة لمكافحة العدوى والالتهابات.

وبعد أن اكتشف الباحثون هذا البروتين والخلايا التي تنتجه واستخرجوها وحاولوا استخراج الالتهاب باستخدام المستحضرات المتوفرة، اتضح لهم أن أفضل مادة تقوم بهذه العملية هي الأحماض الدهنية "أوميجا-3" الموجودة في زيت السمك.

وتبين من التجارب التي أجريت على الفئران، أن تناول زيت السمك يخفض كثيرا من الالتهابات داخل الرحم، وبالتالي من الإجهاض وولادة جنين ميت وغيرها من العواقب السلبية.

ووصي الدكتور هان النساء الحوامل بتناول زيت السمك لحماية أنفسهن وأطفالهن.