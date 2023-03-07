جامعة جنوب الوادى تنظم ورشة عمل عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

قنا صابر سعيد

نظمت كلية الهندسة بقنا، ورشة عمل عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة قنا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بقنا، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نوبى مهدى، عميد كلية الهندسة، والدكتور فرج خضارى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية.

وعرض محمود ياسين، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا يعاونه محمود خطاب، متطوع بمبادرة حياة كريمة، عرض تقديمى للتعريف بالمبادرة الرئاسية، حيث حياة كريمة لكل مصرى ولكل مصرية، ومراحل تطور المبادرة وأهداف المشروع القومى حياة كريمة، والتى من أهم أهدافها القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وسد الفجوات التنموية والاستثمار فى تنمية الإنسان وإحياء قيم المسئولية المشتركة، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى.

وأشار ياسين، إلى الجهات المشاركة فى المبادرة من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والشباب المتطوعين، والمشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة من مشروعات التعليم والتوعية والثقافة، وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والطرق وسكن كريم ومشروعات التمكين الاقتصادى وفرص العمل والزراعة والرى.

حضر ورشة العمل طلاب قسم الهندسة المدنية الفرقة الرابعة والذين تفاعلوا مع المحاضر بطرح العديد من الأسئلة عن المشروعات الإنشائية ومعدلات التنفيذ وفرص العمل المتاحة لشباب المهندسين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.