اليوم السابع
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حق التعليم لكل طفل.. رضا حجازى يتابع جهود الوزارة فى تنفيذ رؤية مصر 2030

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:17 م
حق التعليم لكل طفل.. رضا حجازى يتابع جهود الوزارة فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وزير التعليم ورؤية مصر 2030

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التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030، لإلقاء الضوء على جهود الوزارة في تطوير التعليم بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء في اللقاء

التقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور حسام بدراوى مستشار الحوار الوطنى

اللقاء تضمن عرض رؤية مصر 2030 وإلقاء الضوء على جهود الوزارة في تطوير التعليم

 الدكتور رضا حجازى قال إن:

رؤية مصر 2030 تؤكد أهمية إتاحة التعلم بجودة عالية دون تميز

 

حق التعليم لكل طفل على أرض الوطن (1)
حق التعليم لكل طفل على أرض الوطن 

 

الوزارة ملتزمة بتوفير حقوق التعليم والحماية والمعايشة والنمو والتنمية لكل طفل على أرض مصر

الوزارة تستهدف بناء شخصية الطالب لتقديم الدعم للثورة الصناعية الرابعة

استراتيجية الوزارة تضع مؤشرات قياس للمشاريع التعليمية المختلفة

الدكتور حسام بدراوي أوضح أن:

رؤية مصر 2030 رؤية شاملة مكونة من 5 محاور

حق التعليم لكل طفل على أرض الوطن (2)
حق التعليم لكل طفل على أرض الوطن

 الأول: الإتاحة والجودة وعدم التمييز

الثاني: حوكمة إدارة التعليم والانتقال إلى اللامركزية واعتبار المدرسة هى محور التطوير

الثالث:  الرقمية وتعنى "أسلوب ومنهجية" للطالب والمعلم فى نقل المعلومة والتواصل

الرابع: بناء الإنسان الذى يحترم التعددية ويعمل فى فريق

الخامس: القدرة التنافسية من أجل المنافسة إقليميًا وعالميًا

 


التعليم

وزير التعليم

رضا حجازى

حسام بدراوى

رؤيه مصر 2030



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