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انطلاق الدورة السابعة للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب بقنا.. اليوم

الثلاثاء، 07 مارس 2023 08:00 ص
انطلاق الدورة السابعة للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب بقنا.. اليوم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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أعلنت محافظة قنا، عن انطلاق الدورة السابعة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.
 
وأوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الدورة الحالية هي دورة الدكتور الراحل مصطفي سليم، ويقام المهرجان في  الفترة من 7 إلى 12 مارس على أرض محافظة قنا التي تحتضن جميع الفعاليات المساهمة في الوعي والارتقاء بالمواطن القنائي.
 
وقال هيثم الهواري، الناقد الفني، إن المهرجان سيكرم عدد من الشخصيات التي كان لها دور في تنشيط الحركة الفنية والثقافية، ويأتي المهرجان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والثقافة ومحافظ قنا وعدد من الجمعات والمؤسسات.

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