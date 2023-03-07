حبس المتهمين فى واقعة مقتل سائق أمام موقف سيارات بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس العامة بالشرقية، حبس سائق وشقيقه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بقتل آخر وإصابة شقيقه بجروح قطعية في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر مشاجرة بينهما للخلاف على أولوية التحميل بموقف قرية ميت جابر بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ووجهت النيابة العامة لهما تهمة القتل العمد.



تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، يفيد بوصول سائق جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني بالرقبة، وإصابة شقيقه واثنين آخرين أشقاء بجروح قطعية إدعاء مشاجرة.



وتبين من التحريات نشوب مشادة بين عدد من السائقين لخلافات على أولوية تحميل الركاب في موقف سيارات قرية ميت جابر بخط سيارات بلبيس – منيا القمح بدائرة مركز شرطة بلبيس، تطورت إلى مشاجرة بين طرفين كل طرف سائق وشقيقه، ما أسفر عن مقتل سائق من الطرف الأول بطعنة في الرقبة وإصابة شقيقه والطرف الثاني إصابات في أنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق.







