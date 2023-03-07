جامعة الأقصر تنظم قافلة طبية للكشف وصرف العلاج بالمجان على المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت جامعة الأقصر ، ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قافلة طبية وتوعوية شاملة في مستشفى القرنة بمركز القرنة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر إحتياجاً في الريف المصري.

وشهدت القافلة إجراء الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الجراحة العامة، و الأنف والأذن، وطب الأطفال، والباطنة العامة، والكبد والجهاز الهضمي، والمخ والأعصاب، والأمراض الجلدية، والأمراض الصدرية، و العظام، والمسالك البولية، والقلب والأوعية الدموية، وطب الفم والأسنان، والرمد ، والصحة العامة والتوعية الصحية، بالإضافة إلى صرف العلاج لجميع المرضى بالمجان، حيث شارك في القافلة عدد من المتخصصين من كلية الطب البشري، بإشراف الدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هناء حامد، مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وجاءت القافلة بالتنسيق مع صندوق الإدمان والتعاطى، لعمل حملات توعية، على هامش القافلة لتوعية الشباب والأهالي بأخطار المخدرات على الشباب، والأسرة، والمجتمع، وكيفية تجنبها، والعلاج، وذلك بمشاركة وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الأقصر، ومتطوعين من شباب الجامعة.

فيما شاركت جامعة الأقصر في الملتقى الافتراضي الرابع للتواصل والتفاعل مع أصحاب الأعمال للجامعات المصرية - UCCD Virtual Career Expo 2023، والذي تم إطلاقه اليوم ويتم عقده على مدار ثلاثة أيام من 6-8 مارس 2023، وذلك من خلال عدد كبير من الفعاليات والندوات الافتراضية التي تتناول أهم التطورات بسوق العمل وريادة الأعمال، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحرص على توفير عمل مناسبة لأبنائه الطلاب، حرصًا منه على مستقبل مشرق للشباب خريجي الجامعات المصرية، وتماشيًا مع لرؤية القيادة السياسية 2030، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.