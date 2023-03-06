جامعة الأقصر تشارك في الملتقى الافتراضي الرابع للتواصل والتفاعل مع أصحاب الأعمال

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت جامعة الأقصر في الملتقى الافتراضي الرابع للتواصل والتفاعل مع أصحاب الأعمال للجامعات المصرية - UCCD Virtual Career Expo 2023، والذي تم إطلاقه اليوم ويتم عقده على مدار ثلاثة أيام من 6-8 مارس 2023، وذلك من خلال عدد كبير من الفعاليات والندوات الافتراضية التي تتناول أهم التطورات بسوق العمل وريادة الأعمال، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحرص على توفير عمل مناسبة لأبنائه الطلاب، حرصًا منه على مستقبل مشرق للشباب خريجي الجامعات المصرية، وتماشيًا مع لرؤية القيادة السياسية 2030، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

ويتم خلال الملتقى توضيح للطلاب والخريجين كيفية الاستعداد لبدء الحياة المهنية، وذلك في قطاعات عدة، مثل قطاع البنوك، والمهن الصحية، والبناء والتشييد، والطاقة، والاتصالات، والدعم اللوجيستي، ومجالات العمل عن بعد، حيث يقدم ويشارك بالندوات ممثلو كبرى المؤسسات والشركات، كما يتم تخصيص اليوم الأول من الملتقى الافتراضي لريادة الأعمال كاختيار بديل، حيث يتم استعراض عدد من الخبرات وقصص النجاح لعدد من رواد الأعمال وأهم الخطوات اللازمة لبدء المشروعات والحصول على تمويل.

وصرح رئيس جامعة الأقصر، الدكتور حمدي محمد حسين، عن مشاركة الجامعة بالملتقى وأهميته للطلبة والخريجين قائلا: "نعمل دوماً على تأهيل طلابنا وخريجينا لسوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة، من خلال إتاحة فرص التدريب للطلاب، خلال فترة دراستهم؛ لإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات، التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل".

وأضاف رئيس جامعة الأقصر:" الملتقى الافتراضي للتواصل مع أصحاب الأعمال كان فرصة جيدة؛ ليتواصل الطلاب، والخريجين مع أصحاب الأعمال بشكل مباشر، فيمكنهم الحصول على فرص عمل مناسبة، من خلال التعرف على الفرص المتاحة، والتسجيل على المنصة الافتراضية، وتحميل سيرهم الذاتية".

وقد تم إطلاق الملتقى اليوم بحضور مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر السيدة ليزلي ريد، ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دلال، ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور محمد حمزه، وبمشاركة العديد من الجامعات المصرية الحكومية.

وفي كلمته أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة دكتور أحمد دلال: "أن يُعد هذا الملتقى نموذجاً ناجحاً للتعاون المثمر بين خمس عشرة جامعة مصرية، ومجتمع الأعمال، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي تقوم بمشاركة خبراتها في مجال التطوير المهني"، هذا، ويقوم الطلاب والخريجين من الجامعات المصرية المشاركة بالتسجيل على المنصة الافتراضية وتحميل سيرهم الذاتية والتواصل مع ممثلي الشركات للتعرف على اهم الوظائف المتاحة داخل الاجنحة الافتراضية الخاصة بالشركات والبنوك المختلفة حيث يتم التواصل مع ممثلي الشركات والبنوك عبر غرف التواصل (chat rooms)، بالإضافة إلى حضور الندوات المختلفة خلال الملتقى وعلى مدار ثلاثة أيام.