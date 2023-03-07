تكثيف الحملات الرقابية على الكافيهات والمطاعم لضبط الأسعار بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتكثيف الحملات الرقابة علي الكافتريات والمحال العامة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية المخالفة، ومتابعة الشكاوى على مواقع التواصل الإجتماعي والتحقق من صحتها ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حملة مكبرة بمنطقة البيطاش بنطاق حي العجمي خلال الأيام الماضية تم خلالها المرور على 55 منشأة تجارية (مطاعم- كافيهات- مقاهي- حلواني)، حيث تم مراجعة قوائم الأسعار والتحقق من تجديدها.

ومن جانبه أوضح اللواء جمال رشاد ؛ إنه خلال المرور على المنشآت التجارية تبين وجود 33 منشأة تقوم بالبيع بأسعار غير معتمدة من الادارة المركزية للسياحة والمصايف، بالإضافة إلى 6 منشآت قوائم اسعارها السنوية منتهية وتم إخطار أصحاب المحال بالتوجة إلى الادارة المركزية لتجديد الأسعار واعتمادها، مشيرا إلى أنه تبين خلال المرور أن هناك 8 منشآت تجارية تقوم ببيع بأزيد من الأسعار المقررة وتم إتخاذ الاجراءات اللازمة اتجاهها، كما تبين أن هناك 8 منشآت ملتزمة بقوائم الأسعار المعتمدة .

وأكد رشاد؛ أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تتابع الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، ويتم التحقق من صحتها بالإضافة إلى المرور على المنشآت المخالفة لقوائم الأسعار المعتمدة.