اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:13 م
أكرم القصاص
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إخلاء 22 كابينة أسفل كازينو السرايا بالإسكندرية تعدى عليها 95 شخصًا

الثلاثاء، 07 مارس 2023 02:01 م
إخلاء 22 كابينة أسفل كازينو السرايا بالإسكندرية تعدى عليها 95 شخصًا الكبائن
الإسكندرية جاكلين منير

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأخلاء الكبائن الموجودة أسفل كازينو السرايا فى ستانلى من أى تعديات للخارجين عن القانون واسترداد حقوق الدولة التى تعدى عليها بعض المخالفين والخارجين عن القانون، وذلك حفاظا على المال العام.
 
وفى هذا الصدد شن اللواء أحمد حبيب رئيس حى شرق، حملة مكبرة تمكنت من إخلاء 22 كابينة أسفل كازينو السرايا بمنطقة ستانلى، بعد التعدى عليها من قبل 95 بلطجيًا من الخارجين على القانون _ حسب وصف المحافظة_ وذلك باستخدامها ووضع أغراضهم بها واستغلالها بشكل مخالف، وتم إزالة التعديات بالكامل والتحفظ على كافة الإشغالات.
 
وأوضح الشريف، أن كبائن كازبنو السرايا بستانلى، تعد جزء رئيسى من معالم الإسكندرية؛ وجزء من التراث الذى يجب الحفاظ عليه والعالق بالذاكرة والهوية المصرية، مشددًا على توقيع العقوبات اللازمة على المتعديين وعدم السماح بأى تهاون أو تعد مرة أخرى على أملاك الدولة.
 
اخلاء الكبائن
اخلاء الكبائن

اخلاء المعتدين على المنطقة
اخلاء المعتدين على المنطقة

أسفل كوبرى ستنالى
أسفل كوبرى ستنالى

الكبائن اسفل كوبرى ستنالى
الكبائن اسفل كوبرى ستنالى

جانب من الحملة
جانب من الحملة

رئيس حى شرق
رئيس حى شرق

 


الاسكندرية

كبائن ستنالى

محافظ الاسكندرية

كوبرى ستنالى



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