اليوم السابع
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تفاصيل سقوط "ديلر" قبل ترويجه المخدر الأبيض فى الجيزة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:00 ص
تفاصيل سقوط "ديلر" قبل ترويجه المخدر الأبيض فى الجيزة كلابش، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته عدد من تذاكر الهيروين المخدر، قبل ترويجها بين عملائه، وضبط بحوزته هاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المضبوطات.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية منها بين عملائه. 
 
عقب رصد تحركات المتهم في الأماكن التي يتردد عليها، تم إعداد كمين له، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المخدر، وهاتف محمول. 
 
بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق. 
 

 


مكافحة المخدرات

مخدر الهيروين

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امن الجيزة



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