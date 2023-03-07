تعرف على جهود الحملات بمديرية أمن القاهرة خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العديد من الحملات الأمنية لمكافحة جرائم السرقات، وتم ضبط المتهمين بهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر) لقيامهم بسرقة محتويات إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة بدر باستخدام "أجنة حديدية" تم ضبطها بحوزتهم.

بمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء بإسلوب "كسر الباب" وأقروا بارتكاب عدد (6) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.. أضافوا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلتهم "سيئة النية" (تاجرة خردة - مقيمة بدائرة القسم)، وتم ضبطها وبحوزتها المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتها أقرت بعلمها بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة .

كما نجحت الحملات في ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة عدد (3 أجهزة كمبيوتر – طابعة – شاشة – مبلغ مالى) من داخل إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر النافذة"، وتم بارشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء الملبغة تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته 40 كرتونة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الإتجار.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى الألعاب النارية .. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (40 كرتونة تحتوى على كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت إجمالها حوالى مليون و400 ألف وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام").. بداخل مخزن "ملكه" الكائن بدائرة القسم ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.