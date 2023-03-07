محافظ المنوفية: المحافظة تشارك لأول مرة بمعرض المنتجات المصرية والتراثية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن مشاركة محافظة المنوفية ولأول مرة بمعرض المنتجات المصرية والتراثية "اشترى مصرى" بمقر وزارة الخارجية، بحضور السفير سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ولفيف من السفراء والدبلوماسيين بوزارة الخارجية، ومديرى إدارات التعاون الدولى والصناعات الحرفية بمحافظة المنوفية ، حيث تشارك المحافظة بالعديد من الصناعات الحرفية التى تشتهر بها عن غيرها من المحافظات الأخرى كالسجاد اليدوى والصدف والفخار والكليم والجوبلان.

وقام وزير الخارجية بافتتاح المعرض وتفقد مختلف المنتجات ومنها منتجات محافظة المنوفية، مشيدا بجودة الصناعات والمنتجات المعروضة بما يسمح بتنمية الصادرات فى مختلف القطاعات وخلق فرص تصديرية فى الأسواق الخارجية فضلا عن الارتقاء بمستوى الانتاج المحلى .

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على دعمه الكامل لأصحاب الصناعات اليدوية والحرفية وحرصه على تنمية هذه الصناعات وإزالة المعوقات التى تواجهها و توفير كافة الإمكانيات اللازمة للصناع الحرفين لتعريف المستهلك بالمنتجات المتميزة التى تشتهر بها محافظة المنوفية كونها قلعة للصناعات اليدوية وذلك من أجل عودة الحرف اليدوية إلي سابق عهدها للمنافسة في الأسواق العالمية.

فيما أوضحت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن المعرض فى نسخته العاشرة يعقد تحت رعاية وزير الخارجية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وذلك يومى 7 و8 مارس الجارى بمبنى وزارة الخارجية وذلك بهدف دعم الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية والترويج للثقافة الفنية المصرية العريقة ومساندة أصحاب تلك الحرف ونقلها من المستوى المحلى إلى المستوى الدولى وفتح آفاق جديدة لتصديرها خارج البلاد.