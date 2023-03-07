تسليم عقود تقنين وحملات على الأسواق وإزالة تعديات ولقاء جماهيرى ببلطيم.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظم مجلس مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية على الأسواق وحملات نظافة وإنارة عامة، ولقاء جماهيري، وحملة إزالات، ومتابعة مشروعات، وتسليم عقود تقنين، بناءً علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات النظافة والتجميل، ورفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ميدانيا أعمال النظافة اليومية بالمدينة والقرى، ومسح طرق المدينة الصناعية والمساكن والطرق الرئيسية ومداخل المدينة ، كما تابع أعمال نظافة قرية الشهابية.

كما تابع حالة إزالة بدون ترخيص، عبارة عن فك شده خشبية في قرية السبايعة التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلي، حالة تعد في المهد علي أرض أملاك، عبارة عن حوض سمكي بمدخل جماصه التابع لقرية بر بحرى.

وعقد الفداوي، لقاءً جماهيري مع المواطنين للاستماع لشكواهم، تم حل بعضها وتحويل الباقي لجهات الاختصاص، لإصدار قرار بحلها، وتابع الحملات التموينية المكثفة، لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع للمواطنين، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة، منهم محضرين عدم إعلان أسعار، ومحضرين شهادة صحية، ومحضرين نظافة.

وشهد الفداوي، تسليم عقد تقنين أراضي أملاك دولة باسم السعيد عبد المالك عبيدة عبد المعطي بقرية الشهابية ، كما تابع مشروع دعم محطة صرف بحر تيرة ، بمد كابلات كهرباء من محطة كهرباء بلطيم إلى محطة صرف بحر تيرة الجديدة، لدعم المحطة لكونها من المشروعات الهامة التي تخدم محافظة كفر الشيخ في قطاع الزراعة، والتي تقوم برفع مياه الصرف الزراعة لأكثر من مائة ألف فدان، وتابع الفداوي أعمال مشروع الصرف الصحى بقرية الشيخ مبارك وقريه الشهابية، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال، كما تابع أعمال الانهار العامةبالمدينة، بقسم الكهرباء خلال الفترة الصباحية بصيانة وإنارة، شارع الشوادفي ،ومنطقه المساكن الشرقية،وطريق بلطيم الحامول.