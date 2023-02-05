لقاء جماهيرى بمجلس مدينة بلطيم بكفر الشيخ للاستماع للمواطنين وحل مشاكلهم.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لقاء أسبوعى مع المواطنين، للاستماع لشكواهم وتقديم الحلول المناسبة لها، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات الرسمية بديوان عام مجلس مدينة بلطيم، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة التواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها فوراً، جاء ذلك بحضور السكرتير العام لمجلس المدينة، السيد الفقى، نائب رئيس المدينة الدكتور ياسر سرور، وعدد من أهالى المدينة أصحاب المقترحات والشكاوى.

واستمع رئيس مدينة بلطيم إلى شكاوى المواطنين، ومنها شكوى السوق القطاعى وكيفية نقل الإشغالات داخل السوق، مقترحين تجديد واعادة تطوير السوق القديم خلف الاحياء المائية، وتم حل بعض المشاكل فورا خلال الاجتماع، وإحالة البعض إلى جهات الاختصاص، تمهيدا لإصدار قرار بحلها، ومن المقرر أن يستمر عقد هذا اللقاء الجماهيرى بمجلس مدينة بشكل دورى، وذلك للتيسير على المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم طبقا للقانون والإمكانيات المتاحة.

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن، بعقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين، للاستماع لهم، ومناقشة مطالبهم والتعرف على المشكلات والإعداد الجيد لفحصها، والحل الفورى لها لراحة وخدمة أهالينا المواطنين، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم، موجها رؤساء المدن بالإعلان عن يوم وساعة عقد اللقاء الجماهيرى، ليتسنى للمواطن، تقديم شكواه والتواصل مع المسئولين.



جانب من الحضور



جانب من اللقاء الجماهيري ببلطيم



جانب من اللقاء الجماهيري