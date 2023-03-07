تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة وترويج المخدرات بدراجة نارية فى النزهة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما باستخدام دراجة نارية.

وأسفرت جهود الشرطة عن ضبط (شخصين) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان للاتصال بعملائهما.

ويذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.