تأخيرات وإلغاء رحلات فى مطار فيينا الدولي بسبب إضراب عمال

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سادت حالة من الارتباك الشديد فى مطار فيينا الدولي بعد قيام عمال الخطوط الجوية النمساوية باضراب تحذيري مما أدى إلى حدوث تأخيرات وإلغاء رحلات ومن المتوقع أن يستمر الإضراب حتى مساء اليوم .

وقالت إيفون هيوبر من نقابة فيدا للعاملين فى الطيران - فى تصريحات لها اليوم الثلاثاء - إن أعضاء النقابة توافقوا على ضرورة اجراء هذا الإضراب التحذيري مشيرة الى تأثر نحو 36 رحلة جوية بهذا الاضراب ونحو 1800 مسافر خاصة الرحلات الى وسط أوروبا.

وأوضحت هيوبر أن الرحلات الطويلة للخطوط الجوية النمساوية سوف تقلع بانتظام من أجل الحفاظ على التأثيرات منخفضة قدر الإمكان .

ومن جانبه ، ذكر المكتب الصحفي للخطوط الجوية النمساوية أنه تم ابلاغ هؤلاء الركاب وتم تسهيل اجراء تعديلات الرحلة وإعادة الحجز .

شارك فى الاضراب نحو 1200 موظف احتجاجا على تعثر إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية الجماعية للرواتب والأجور وذلك بعد التوصل الى اتفاق مبدئي لتحسينها في مفاوضات أكتوبر الماضي .