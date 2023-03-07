بايدن: الأطباء فتحوا رأسي للتأكد من وجود دماغ .. ورجال الإطفاء انقذوا حياتي

كتبت : نهال أبو السعود

تحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن موقفين أنقذ فيهما رجال الإطفاء حياته وحياة ابنيه، وقد أثار أحدهما جدلا بسبب "مزحة" ألقاها حول حالة صحية مر بها وأشار إلى أنها استدعت فتح رأسه للتأكد "من وجود دماغ فيه"، وفقا لشبكة سي إن إن.

وقال بايدن في كلمته أثناء المشاركة في المؤتمر التشريعي للرابطة الدولية لرجال الإطفاء لعام 2023: "أنتم حقا، مؤسسة الإطفاء في موطني، أنقذتم حياتي، لقد عدت من رحلة خارجية بعدما غبت ليومين وقد شعرت بصداع فظيع"، ولم يحدد اسم المرض في البداية.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "حسنا على أي حال، كان عليهم أن يفتحوا رأسي عدة مرات لمعرفة ما إذا كان لدي دماغ، لكن، دعوا المزاح جانباً، ما حدث هو أنني كنت أعاني من تمدد في الجمجمة في وقت حدوث عاصفة ثلجية وكان يجب أن تُجرى العملية على الفور والطبيب الذي كان سيفعلها كان أفضل طبيب في الجوار وقد كان في مركز والتر ريد الطبي لأنه كان يجري عمليات عدة، ولم أستطع الوصول إليه".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "وعرض علي الرئيس الجمهوري آنذاك توفير طائرة Marine One المروحية، للنزول إلى حيث يوجد الطبيب لكنها لم تستطع التحليق بسبب الظروف الجوية".

وأكمل بايدن قائلا: "لذلك قامت مؤسسة الإطفاء بتوصيلي إلى المركز وسط العاصفة الثلجية من أجل إجراء عملية استغرقت 9 ساعات وأنقذت حياتي".

وتابع الرئيس الأمريكي يروي دور رجال الإطفاء في إنقاذ نجليه في الحادث الذي أودى بحياة زوجته الأولى وابنته قائلا : "لقد أنقذت حياة ولدي، ولدي الاثنين، عندما قُتلت زوجتي وابنتي بعد انتخابي مباشرة، وذلك عندما قتل جرار زوجتي وابنتي، وقد كان ولداي فوق شقيقتهما الميتة وأمهما حسبما قالا لي إنهما بقيا كذلك لمدة 3 ساعات، ولم أرد أبدا معرفة التفاصيل، وهي المدة التي استغرقها فريق الإطفاء لإنقاذ حياتهما ونقلهما إلى المستشفى"