الرئيس الأمريكى يتعثر مجددا أثناء صعوده الطائرة.. فيديو

وكالات

يتواصل مسلسل عثرات الرئيس الأمريكي جو بايدن على السلالم بينما يصعد إلى الطائرات، وهذه المرة كانت العثرة أثناء استعداده لزيارة ولاية ألاباما.

ورصدت كاميرات المصورين لحظة تعثر بايدن على سلم الطائرة إذا حاول في لحظة من اللحظات أن يصعد السلم دون الاستعانة بالدرابزين لكنه تعثر وكاد يهيم على وجه، فتراجع عن عزمه.

وزار الرئيس الأمريكي ألاباما لإحياء الذكرى الـ 58 لـ "الأحد الدامي"، حيث ضرب جنود الدولة المتظاهرين السلميين الذين كانوا يسيرون ضد التمييز.