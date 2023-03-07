وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه تم إطلاق هذه الصاروخ الجديد، الذي كان من المفترض أن يحل محل صاروخ H2A الموثوق به في البلاد، من مركز "تانيجاشيما" للفضاء في محافظة كاغوشيما، فى حوالي الساعة 10:37 صباحًا بالتوقيت المحلي الياباني، ومع ذلك، أرسلت وكالة الفضاء اليابانية أمر تدمير ذاتي للصاروخ المطور حديثًا في الساعة 10:51 صباحًا بعد أن اعتُبرت مركبة الإطلاق غير قادرة على إكمال مهمتها المقصودة.

وكانت محاولة الإطلاق الحالية هي الرابعة من نوعها، حيث كان من المقرر إطلاق الصاروخ في 13 فبراير، ولكن تم تأجيله إلى 15 فبراير بسبب مشاكل في نظام التحكم في الطيران، المسؤول عن تغيير وضعية الصاروخ بحسب اتجاه الرياح.

وقالت وزيرة العلوم اليابانية كيكو ناجاوكا إن نتيجة يوم الثلاثاء كانت "مؤسفة للغاية" واعتذرت عن "الفشل في تلبية توقعات الجمهور والأطراف ذات الصلة".

وذكرت أن فرقة العمل التي تم إنشاؤها في وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا ستعمل مع وكالة الفضاء لتحديد سبب الفشل "بأسرع ما يمكن وبصورة شاملة".