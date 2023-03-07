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المكسيك: نجري تحقيقات في حادث المخطوفين الأمريكيين

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:17 م
المكسيك: نجري تحقيقات في حادث المخطوفين الأمريكيين شرطه المكسيك
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السلطات في المكسيك، أنها تجري تحقيقات في حادث المخطوفين الأمريكيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن حاكم ولاية "تاماوليباس" المكسيكية أميريكو فياريال أنايا اليوم الثلاثاء العثور على مواطنين أمريكيين اثنين من أصل 4 اختطفوا في المكسيك يوم الجمعة الماضية مقتولين، بينما تم العثور على الاثنين الآخرين أحياء.

وأضاف أنايا - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن أفراد الأمن وخدمات الإسعاف يتعاملون مع الوضع ويوفرون الدعم الطبي اللازم للناجين.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية في مكسيكو سيتي، فإن المواطنين الأمريكيين عبروا إلى مدينة ماتاموروس، في ولاية تاماوليباس، يوم الجمعة، على متن شاحنة صغيرة بيضاء تحمل لوحات ترخيص ولاية نورث كارولينا.

وأضافت السفارة أنه بعد وقت قصير من عبورهم إلى المكسيك، أطلق مسلحون مجهولون النار على ركاب المركبة .. مشيرة إلى أن المسلحين اقتادوا المواطنين الأمريكيين الأربعة إلى مركبة أخرى وفروا معهم من الموقع.

 


المكسيك

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