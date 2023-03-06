البيت الأبيض: نتابع عن كثب عملية خطف أمريكيين بالمكسيك

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب عملية خطف "غير مقبولة" لأربعة أمريكيين في المكسيك.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين: "إننا مع أسر هؤلاء الأفراد ونحن على استعداد لتقديم كل المساعدة القنصلية المناسبة، وسلطات إنفاذ القانون الأميركية على اتصال بسلطات إنفاذ القانون المكسيكية".

وكانت قد قالت السفارة الأمريكية، إنه بعد فترة قصيرة من عبورهم إلى المكسيك، أطلق مسلحون مجهولون النار على ركاب العربة. واصطحب المسلحون المواطنين الأمريكيين الأربعة إلى عربة أخرى وفروا من المكان معهم.

وطلب الإف بى أى مساعدة الجمهور لتحديد من يكون مسئولا عن هذا الأمر، وعرض مكافاة قدرها 50 ألف دولار لمن يقدم معلومات فى هذا الشأن.

وتعانى المكسيك من تفشى الجريمة وتجارة المخدرات بشكل كبير. وفى عام 2021، تمكنت إدارة شرطة لوس أنجلوس الأمريكية من ضبط شحنة مخدرات هي الأضخم في تاريخ المقاطعة، وسط اتهامات لعصابات التهريب المكسيكية.

وقالت قناة فوكس نيوز في تقرير لها الأربعاء، إن شحنة واحدة ضمن سلسلة مداهمات التي تم إجرائها أمس تقدر بـ50 مليون دولار، موضحة أن مسئولي لوس أنجلوس رصدوا أوكار المخدرات وتم تدمير ما بين 70 إلى 80 منزلا ومخزنا شمال ولاية كاليفورنيا تبين استخدامها لصنع المخدرات، وتم العثور ‏على كميات كبيرة من الماريجوانا غير القانونية.‏