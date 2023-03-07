المشدد 10 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ا.خ.ر" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ا.ا" بأن تعدى عليه بعصا شوم بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده أنه أثناء سيره في الطريق العام اعترضه المتهم وقام بالتعدى عليه بعصا شوم بسبب خلافات بينهما، ما أحدث له عاهة مستديمة فى يده وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.