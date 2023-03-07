اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المحطات النووية توقع عقد إدارة وتشغيل رصيف الضبعة البحري مع ميناء الإسكندرية

الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:18 م
المحطات النووية توقع عقد إدارة وتشغيل رصيف الضبعة البحري مع ميناء الإسكندرية هيئة المحطات النووية توقع عقد ادارة وتشغيل رصيف الضبعة البحري
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عقد ادارة وتشغيل رصيف الضبعة البحري مع اللواء بحري نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية وبحضور اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بمقر قطاع النقل البحري بالاسكندرية.
 
وقالت هيئة المحطات النووية في بيان لها اليوم، إن هذا العقد يأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة من أجل استقبال أول معدة نووية طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى).
 
واستمراراً للجهود الحثيثة والخطوات المتلاحقه التي تقوم بها الهيئة من اجل ضمان الجاهزية والاستعداد التام لتنفيذ مهامها, وبعد أن قامت باستيفاء متطلبات التشغيل للرصيف البحري، وحصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل الرصيف البحري.
 
و ينص العقد علي قيام هيئة ميناء الاسكندرية هذه الهيئة العريقة في ادارة الموانئ البحرية بإدارة وتشغيل الرصيف البحري لمحطة الضبعة النووية والذي سوف يستقبل معدات المحطة النووية والتي من المخطط أن تصل أول معدة نووية طويلة الاجل إلى رصيف الضبعة البحري خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري.
 
 
 

المحطات النووية

هيئة المحطات النووية

ميناء الإسكندرية

الضبعة

الرصيف البحرى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة