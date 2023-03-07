المحطات النووية توقع عقد إدارة وتشغيل رصيف الضبعة البحري مع ميناء الإسكندرية

كتبت رحمة رمضان

وقع الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عقد ادارة وتشغيل رصيف الضبعة البحري مع اللواء بحري نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية وبحضور اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بمقر قطاع النقل البحري بالاسكندرية.

وقالت هيئة المحطات النووية في بيان لها اليوم، إن هذا العقد يأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة من أجل استقبال أول معدة نووية طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى).

واستمراراً للجهود الحثيثة والخطوات المتلاحقه التي تقوم بها الهيئة من اجل ضمان الجاهزية والاستعداد التام لتنفيذ مهامها, وبعد أن قامت باستيفاء متطلبات التشغيل للرصيف البحري، وحصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل الرصيف البحري.

و ينص العقد علي قيام هيئة ميناء الاسكندرية هذه الهيئة العريقة في ادارة الموانئ البحرية بإدارة وتشغيل الرصيف البحري لمحطة الضبعة النووية والذي سوف يستقبل معدات المحطة النووية والتي من المخطط أن تصل أول معدة نووية طويلة الاجل إلى رصيف الضبعة البحري خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري.