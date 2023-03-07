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الكهرباء: الاعتماد على المكون المحلى فى الصناعة بنسبة 55% خلال العام الحالى

الثلاثاء، 07 مارس 2023 02:00 ص
الكهرباء: الاعتماد على المكون المحلى فى الصناعة بنسبة 55% خلال العام الحالى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة و شركاتها التابعة العمل على توطين الصناعة المحلية بشكل تدريجي لتصل إلى 100% وإعطاء الأولوية للمنتج المصرى بشرط مطابقة المواصفات العالمية للمنتج و ضمان حصوله على أعلى جودة.
 
وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، توطين الصناعة المحلية أمر لا غنى عنه لمصلحة الوطن لتوفير العمل الصعبة و المنتج المحلى له أولوية بوزارة الكهرباء بشرط أن يطابق المواصفات العالمية، وتبلغ نسبة المكون المحلى حاليا بمشروعات القطاع 35% ونخطط أن تصل إلى 55% خلال العام الحالي و 70% بحلول 2024.
 
وأضاف شاكر، أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر يتطلب توطين الصناعة المحلية في هذا المجال تمهيدا لتحرير سوق الكهرباء وخلق سوق تنافسي يصب فى مصلحة المواطن و الدولة و يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
 
أوضح شاكر، أن الوزارة حريصة على الاعتماد على الصناعة المحلية لتشجيع المنتج المصري حتى وإن تسبب ذلك في التأخر في بعض الأحيان مثل خطة تغير العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع ولا تراجع عن هذا القرار وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المحلية.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

العداد مسبوق الدفع

توطين الصناعة المحلية



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