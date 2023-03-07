اليوم السابع
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ضمن "حياة كريمة"..

الكشف على 225 حالة بالمجان خلال قافلة طبية لجامعة بنها فى قرية زاوية بلتان

الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:56 ص
الكشف على 225 حالة بالمجان خلال قافلة طبية لجامعة بنها فى قرية زاوية بلتان جانب من القافلة
القليوبية إبراهيم سالم

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، قافلة طبية بقرية زاوية بلتان مركز طوخ، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لجامعة بنها، وفي إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.

 

وجاءت القافلة برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات "الباطنة العامة، والأطفال، والعظام"، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 225 حالة، تنوعت ما بين 75حالة باطنة، و100 حالة أطفال، و50 حالة عظام، وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

الأعداد التي تم الكشف عليها
الأعداد التي تم الكشف عليها

 

الإقبال على القافلة من الاهالي
الإقبال على القافلة من الاهالي

 

المشاركين بالقافلة الطبية
المشاركين بالقافلة الطبية

 

جانب من القافلة
جانب من القافلة

 

 


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