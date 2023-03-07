الكشف على 220 حالة بقرية الأخماس فى قافلة بالمنوفية ‏‎ضمن مبادرة حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

دشنت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات اليوم الثلاثاء الموافق 7مارس مشروع بيئي تنموي متكامل بقرية " الأخماس" مركز السادات وذلك إستكمالاً للمشروع القومي ( حياة كريمة ) الذي تتبناه الدوله، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها على تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظات المنوفية والبحيرة، يأتي المشروع التنموي المتكامل ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من المشاريع البيئية التنموية سواء بشرية أو بيطرية وزراعية، وكذلك تقديم الندوات التوعوية التي تزيد من الوعي التثقيفي والبيئي لدي المواطنين.

يأتى هذا المشروع التنموي تحت رعاية الدكتوره شادن معاوية ، رئيس الجامعة ، والدكتور خالد جعفر ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة.

وقد شملت القافلة الكشف الطبي بالمجان في تخصصات الأطفال ، العظام و الباطنة.

حققت القافلة الطبية إقبالاً كبيراً من أهل القريه وقد تم الكشف بالمجان ، حيث بلغ إجمالى عدد حالات الكشف الطبي 220 حالة وجاء تصنيفها كالآتي "60 حالة عظام ، 53حالة باطنة، 50 حالة أطفال ، وحضر الندوات 153 من أهالى القرية ليكون إجمالى المستفيدين من المشروع التنموي 316 شخصا.