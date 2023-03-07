الفانوس المصرى والتصنيع المحلى بأسيوط ينهى سيطرة نظيره الصينى.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

بدأت روائح رمضان تفوح في أسواق أسيوط، وامتلأت الشوارع، والأسواق بالزينة والفوانيس، وافران الكنافة، وتوجه الأطفال والأسر لشراء الفوانيس، ويعتبر سوق القيسارية بمحافظة أسيوط واحدا من أقدم الأسواق بالمحافظة، وهو من الأسواق الشاملة الممتلئ بكل المنتجات، وتزدهر فيه التجارة بكل أنواعها وخاصة تجارة الفوانيس، وزينة رمضان ومستلزمات الشهر الكريم.

ومع قله الاستيراد وآثار الاقتصاد العالمى بدأت الصناعة المصرية المحلية تتعافى، ومنها الفانوس المصرى الذى أثبت أنه أفضل بكثير عن نظيره المستورد نظرا لقوة الخامات المصنعة منها وجودة التقفيل، فضلا عن رخص أسعاره مقارنة بأسعار المستورد.

وقال محمود علام، تاجر فوانيس بالجملة، أن هذا العام بدأت الصناعة المصرية والمحلية تكسو الأسواق، وهناك أشكال، وأنواع مختلفة منه بداية من الخشبى والقماش واستطاع الفانوس المصرى إثبات نفسه، بأشكاله المتنوعة والمتعددة والعريقة والقديمة، والتى تشعرنا بأجواء الشعر الفضيل ومنه أشكال الفوانيس النحاسية ذات الألوان الذاهية والجميلة والرسومات القديمة، والفوانيس المصرية يبدأ أسعارها من 40 جنيها، وحتى 400 جنيه ويقدر سعرها وفقا لحجمها، وجودتها والمواد المصنعة منها.

وأضاف علاء منصور صاحب محل فوانيس وزينة رمضان، أن الأسعار فى متناول الجميع وجميلة ومبهجة وموجودة بكميات كبيرة منها ما يتم تصنيعها محليا داخل أسيوط من خلال ورش صغيرة، ومنها ما يتم شراءه من محافظات مصر المختلفة ويمكن لكل فئات المجتمع أن تشترى لأبنائها فانوس رمضان، وذات خامات عالية تتحمل الخبطات، واستعمال الاطفال وهو أفضل بكثير من الفانوس الصينى الذى يتعرض للتلف بعد أيام من استخدامه.

ويعتبر سوق القيسارية من الأسواق الهامة فى تجارة الفانوس، والزينة الخاصة بشهر رمضان وهناك شوارع كاملة بمنطقة القيسارية تقوم ببيع الفانوس والزينة ومستلزمات شهر رمضان المبارك والعيد.

وأضاف "مصطفى صالح تاجر فوانيس، أن الشركات المصرية بدأت فى تصنيع فوانيس بلاستيك بأشكال كرتونية بدلا من الاستيراد، وبدأت الشركات فى منافسة معظم الشركات فضلا عن وجود أشكال جديدة من الانارة، والخيامية، ومفارش رمضان ومخدات رمضان المكتوب عليها عبارات رمضانية وأشكال كرتون رمضان منها بكار، وبوجى وطمطم، وغيرها من الأشكال الكرتونية الجميلة ذات الخامات والجودة العالية، وبأسعار تناسب المستهلك المصرى فى ظل ارتفاع الأسعار وتأثير الإقتصاد العالمى على كل شيء.



التصنيع المحلي يواجه الصيني



الفانوس الخشبي والقماش بالأسواق



بوجى وطمطم وعرائس رمضان



بوحي وطمطم وعم شكشك من مظاهر رمضان



روائح رمضان بأسواق أسيوط