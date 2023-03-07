الغلاء فى بريطانيا.. 1 من كل 7 بريطانيين تخلى عن الطعام

كتبت : نهال أبو السعود

كشف استطلاع جديد نشرته صحيفة الاندبندنت، ان واحدا من كل سبعة اشخاص في المملكة المتحدة تخلوا عن وجبات الطعام بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة خاصة اسعار الغذاء وفواتير الكهرباء والغاز.

وجدت أداة تعقب إحصاءات المستهلك ان واحدا من كل 10 اشخاص اعطى الأولوية لأفراد اخرين من اسرته للحصول على وجبات الطعام بدلا منه، بينما لجأ 4% ممن شملهم الاستطلاع بنوك الطعام.

وقال حوالي سبعة من كل 10 بنسبة 72% انهم قللوا من استخدام التدفئة بسبب ارتفاع الأسعار ، و 39% يستخدمون كميات أقل من المياه الساخنة ، و 19% يتناولون وجبات مطبوخة أقل.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن ما يقدر بنحو 2.3 مليون أسرة قد فاتتهم أو تخلفت عن سداد دفعة حيوية مثل الرهن العقاري أو الإيجار أو بطاقة الائتمان أو دفع الفواتير في الشهر الماضي.

وأشار الاستطلاع الى قيام حوالي 59% بإجراء تعديل مالي واحد على الأقل مثل تقليص الضروريات أو بيع العناصر أو صرف المدخرات في الشهر الماضي لتغطية الإنفاق الأساسي ، بما يعادل 16.5 مليون أسرة تقريبًا.

وقالت روسيو كونشا الخبيرة الاقتصادية: "إنه لمن دواعي القلق الشديد أن تضطر الأسر في جميع أنحاء البلاد للجوع والجلوس في منازل باردة لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الضروريات الأساسية هذا الشتاء"

وقالت انه يجب على الحكومة والشركات الكبرى بذل المزيد من الجهد لدعم الجمهور خلال ازمة تكلفة المعيشة التي وصفتها بالـ "غير عادية"، وقالت: "مع فواتير الطاقة المقرر ارتفاعها في أبريل ، يجب على الحكومة أن تنظر على وجه السرعة في تأجيل قرارها بزيادة ضمان أسعار الطاقة إلى 3000 جنيه إسترليني"

وتابعت: "بالنسبة لبعض العائلات ، التي لا تزال تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ، فإن هذا سيوفر شريان حياة مهمًا لمنعهم من الوقوع في ضائقة مالية".