جارديان: تضاعف فقر الغذاء بين التلاميذ بالمملكة المتحدة.. وتوفير وجبات مجانية

كتبت رباب فتحى

أظهرت بيانات جديدة أن عدد الأطفال البريطانيين الذين يعانون فقر الغذاء في المملكة المتحدة تضاعف تقريبًا في العام الماضي إلى ما يقرب من 4 ملايين طفل، ما زاد الضغط على الوزراء لتوسيع توفير وجبات مدرسية مجانية للأسر المتعثرة.

ووفقًا لمؤسسة فود فاونديشن، أبلغ واحد من كل خمسة (22٪) من الأسر عن تخطي وجبات الطعام أو الجوع أو عدم تناول الطعام ليوم كامل في يناير ، ارتفاعًا من 12٪ عند النقطة المكافئة في عام 2022، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

تأتي الزيادة في انعدام الأمن الغذائي في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع منفصل أجرته المؤسسة زيادة الدعم لتوسيع الوجبات المدرسية المجانية في إنجلترا. قال ثمانية من كل 10 أشخاص (80٪) شملهم الاستطلاع إنهم يفضلون تمديد أهلية الوجبات المدرسية المجانية لجميع الأطفال في الأسر التي تحصل على ائتمان شامل ، ارتفاعًا من 72٪ في أكتوبر.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة ، آنا تايلور ، إن البيانات الأخيرة كشفت عن ثغرات كبيرة في شبكة الأمان الحكومية. "من خلال توسيع نطاق الوجبات المدرسية المجانية ليشمل المزيد من الأطفال في إنجلترا في الميزانية التالية ، يمكن للحكومة إجراء تغيير في السياسة يحظى بشعبية لدى الناخبين ، ويكون مستهدفًا وفي الوقت المناسب ، وينجز حقًا عند رفع المستوى."

وأوضحت الصحيفة أنه كان هناك اهتمام سياسي متجدد بتوسيع الأهلية للحصول على وجبات مدرسية مجانية كوسيلة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة للأسر ذات الدخل المنخفض. أعلن عمدة لندن ، صادق خان ، الشهر الماضي أن جميع طلاب المدارس الابتدائية في العاصمة سيحصلون على وجبات غداء مجانية لمدة عام اعتبارًا من سبتمبر.

تقدم أحياء إيسلينجتون ، ونيوهام ، وساوثوارك ، وتاور هامليتس ، وويستمنستر في لندن وجبات مدرسية مجانية لجميع طلاب المرحلة الابتدائية. وتخطط ويلز لتقديم وجبات غداء مجانية لأطفال المدارس الابتدائية بحلول عام 2024 ، ويتم تنفيذ السياسة في اسكتلندا.

يعتقد النشطاء أن هناك دعمًا متزايدًا لمقاعد المحافظين بشأن هذه القضية. وفي أكتوبر الماضي ، قال مايكل جوف ، وزير الخارجية الحالي لشئون التسوية ، في اجتماع في مؤتمر حزب المحافظين إنه يؤيد تمديد الأهلية لوجبات مدرسية مجانية.