الصحة تدعم مستشفى المخ والأعصاب بجهاز الميكروسكوب الجراحى لأول مرة المنوفية

تلقت إدارة مستشفي جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم بقيادة الدكتور مصطفى أبو حليمة، خبر موافقة الوزارة علي دعم المستشفي بأحدث جهاز فى مجال جراحة المخ والأعصاب بجهاز الميكروسكوب الجراحي لجراحات المخ ولأول مرة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية ضمن ثلاث مستشفيات على مستوى الجمهورية وتقديرا لجهود المديرية ومستشفياتها في خدمة المرضى.

وكانت المستشفى قد حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالقطاع العلاجي في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي قوائم الانتظار المستشفى الأعلى إجراء عام 2022 م .

وتتقدم إدارة المستشفي بكل الشكر والتقدير إلي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة، على دعمهم للمستشفى لاستكمال دورها في خدمة المرضى.

وجدير بالذكر أن الميكروسكوب الجراحي يعد من أحدث ما جرى إنتاجه من ميكروسكوبات لجراحات المخ والأوعية الدموية المخية والنخاع الشوكي، كما أنه يساعد الجراحين في علاج أمراض أورام المخ وجراحات قاع الجمجمة، وجميع التشوهات الشريانية الوريدية والتمددات الشريانية والعيوب الخلقية بالمخ، إضافة إلى علاج جميع أورام النخاع الشوكي والضفيرة العصبية، ويعد إضافة جديدة لمستشفيات المنوفية وخدمة متميزة لابناء المحافظة.